Киев обвинили в попытке стравить Россию и НАТО

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Украина пытается втянуть в конфликт с Россией страны НАТО, атакуя Ленинградскую область дронами. Об этом он рассказал порталу News.ru.

В ночь на 25 марта российская ПВО перехватила 389 украинских беспилотников самолетного типа, сообщали в Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, столичного региона и Крыма.

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов сообщал, что в Кронштадте была отражена атака беспилотников. Повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей. Разрушений и пострадавших нет. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил 25 марта, что над регионом было уничтожено 56 беспилотников, никто не пострадал.

«ВСУ, точнее, киевский режим <…> провоцируют такую ситуацию, чтобы втянуть в конфликт страны НАТО. Это провокация для ответа России», - так эти атаки прокомментировал Липовой.

По его мнению, Украина могла использовать для запуска дронов территорию стран Балтии и Финляндии. Генерал подчеркнул, что действия России должны быть «взвешенными и дипломатическими».