Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР) ударили крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей, авианосцу «Авраам Линкольн». Об этом сообщает Farsna в своем Telegram-канале.

Иранские военные также заявили, что действия и передвижения «Авраама Линкольна» постоянно отслеживаются, и как только противник окажется в пределах досягаемости ракетных систем, военно-морской флот нанесет сокрушительный удар.

Агентство также опубликовало кадры иранского удара по американскому авианосцу.

Ранее пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари заявлял, что иранские военнослужащие вывели из строя один «Авраам Линкольн». Однако полковник не раскрыл, когда произошла атака и можно ли считать это новой атакой на корабль, поскольку военные Ирана уже сообщали о запуске ракет в направлении корабля.