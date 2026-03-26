ВС РФ взяли под контроль Шевяковку в Харьковской области

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Шевяковка в Харьковской области. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-служба Министерства обороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Шевяковка Харьковской области, — говорится в сводке военного ведомства.

Ранее российская армия также нанесла удар возмездия по предприятиям ВПК и военным аэродромам Украины. В операции использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, 21 марта российские военнослужащие поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Армия России ударила с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Помимо этого, 16 марта российские войска атаковали украинский полигон в зоне специальной военной операции, где проходили подготовку иностранные наемники. По территории учебного центра ударила ракета ВС РФ.