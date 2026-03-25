RS: Высадка десанта США в Иране приведет к огромным потерям

Развертывание США наземных войск в Иране приведет к изнурительной и долгой кампании, к которой американские военные могут оказаться плохо подготовлены. Высадка десанта сопряжена с огромными потерями, отмечает издание Responsible Statecraft.

По данным американских СМИ, Пентагон передислоцирует на Ближний Восток контингент морских пехотинцев, численностью до пяти тысяч человек, а также три тысячи солдат из сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.По мнению экспертов RS, переброска войск может указывать на длительную и опасную операцию. Ветераны американской армии называют ее "самоубийственной".

"Зачем нам ввязываться в то, что может затянуться так надолго? Морские пехотинцы не смогут высадиться на остров Харк без сопротивления. Как это отразится на потерях американских жизней и техники?" - задаются вопросами аналитики.

"Люди не понимают, что США готовятся к большой войне, - указал ветеран армии США Майк Приснер.Как отмечает RS, у США есть тактические средства и персонал для высадки десантов. Но подразделения будут сталкиваться с частыми атаками, что принесет потери и может привести к стратегическому провалу.Отдельную проблему может создать горный рельеф Ирана. Он затруднит переброску грузов и поддержку войск. "География совершенно не благоприятствует наступательным операциям", - отмечает ветеран иракской кампании Джеймс Уэбб. - Это родная земля иранцев. Войска вторжения всегда находятся в невыгодном положении".

Эксперт предупредил, что Иран уже продумал все возможные аспекты и готов к бою.При этом аналитики отмечают, что затяжной конфликт в Иране может "быть больше похож на Галлиполи, чем на Вьетнам". Речь идет о провальной кампании Антанты во время Первой мировой войны по захвату турецких проливов. Тогда британская армия потеряла более 160 тысяч человек, но не смогла закрепиться на Галлиполийском полуострове.RS также отмечает, что стягивание сил и средств на Ближний Восток приведет к ослаблению военного потенциала США в других регионах. В Персидский залив уже перебрасываются противоракетные комплексы из Южной Кореи. "Это огромный шаг за пределы театра военных действий, отмечает издание. - Военные чиновники задаются вопросом, не ослабляют ли эти шаги способность реагировать на любые другие ситуации, особенно в Тихом океане".Огромной проблемой для армии США стало падение морального духа солдат, не желающих воевать против Ирана.

"У нас нет четкой позиции или чего-либо, что могло бы внушить доверие министру обороны, - отмечают ветераны. - Это создает разочарование, которое в дальнейшем приведет к проблемам. Многие опытные военные, которые видели потери во время войны с терроризмом настроены скептически".

Все чаще будут подниматься вопросы и от семей солдат: "Почему мы воюем в Иране? Почему мой муж не вернулся домой?".В среде американских военных появляется все больше "отказников", которые объясняют нежелание воевать своими убеждениями. Они часто ссылаются на удар США по школе в Минабе, где погибли 170 человек. Убивать мирных жителей простые солдаты не хотят.Те, кто все-таки решит остаться и будет воевать, вряд ли будет делать это эффективно из-за низкого морального духа, отмечает RS.