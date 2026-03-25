Стало известно о тяжелых боях под Гуляйполем

Российские военные ведут серьезные бои под Гуляйполем, продвигаясь в направлении Запорожья. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что российские штурмовики подошли к селу Бойкова, идут бои у Верхней Терсы, Воздвижевки, Новоселовки и Чаривного, а также установлен огневой контроль над ключевыми маршрутами подвоза боеприпасов и ротации войск Вооруженных сил Украины на этом участке. При этом, по информации украинских СМИ, ВС РФ осталось всего 14 км до Запорожья.

«Идут бои. Две группировки сейчас занимаются этим направлением – «Восток» с правого фланга, «Днепр» идет со стороны моря в сторону Запорожья», – пояснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, украинские войска пытались предпринять попытку наступления на Запорожском направлении, используя западную технику, в том числе и танки Leopard, но потерпели поражение.

«Все было отбито. Сейчас идут реальные бои, по некоторым данным, уже зашли в Орехов – это самый большой укрепленный пункт по направлению к Запорожью», – рассказал Дандыкин.

Отметим, что накануне снайперы ВС РФ обеспечили продвижение войск и отразили ночную атаку украинских дронов в Запорожской области.