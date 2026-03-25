Генерал оценил версию атаки порта в Усть-Луге из Прибалтики

Беспилотники, атаковавшие Ленинградскую область, могли быть запущены с территорий соседних стран. С такой версией согласился генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, современные украинские БПЛА обладают радиусом действия до 2 тысяч километров, что позволяет противнику использовать для пусков различные направления.

«Во-первых, дроны могли прилететь из Прибалтики. Во-вторых, также не исключено, что атака велась с Финляндии. Вопрос в том, что дроны есть коптерного типа и вертолетного. Те, которые прилетели в Ленобласть, они дальнего радиуса действия. Это говорит, что БПЛА могли быть запущены из Латвии или Эстонии», — отметил Липовой в интервью News.ru.

Ранее военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью газете «Московский комсомолец» предположил, что недавние атаки на порт в Усть-Луге могли проводиться с использованием инфраструктуры стран НАТО. По мнению специалиста, помимо пусков с территории Эстонии и Латвии, противник может применять для запуска беспилотников морские суда в акватории Финского залива.

«Там проходят корабли под разными национальными флагами. На этих судах могут размещаться диверсионно-разведывательные группы ВСУ под видом туристов. Они знают «провалы» некоторых систем ПВО по высотам и направлениям и график их работы, поэтому маневрируют и выходят на цели», — сообщил Попов.

Эксперт также обратил внимание на то, что для сил НАТО подобные налеты могут являться тренировочными мероприятиями, позволяющими отрабатывать тактические приемы в реальных боевых условиях.