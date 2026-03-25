После нескольких дней попыток противника атаковать Москву и Ленинградскую область украинцы ожидали ответного удара, однако к такому подготовиться не могли — 16 часов бомбардировки. Как сообщает «Царьград», с фронта тем временем пришел «тревожный звоночек» для ВСУ.

Ответ за Москву

Для ответного удара за атаки по регионам России ВС РФ был использован огромный арсенал — управляемые ракеты Х-59/69, крылатые Х-101, «Искандеры», «Калибры», «Цирконы» и рои беспилотников. Под удар попали не случайные точки, а элементы единого контура украинского тыла.

Так, в Запорожье зафиксирован прилет по территории АО «Мотор Сич» — зафиксировано критическое повреждение сразу пятью ракетами цехов №8 и №32. В Сумской области удар нанесен по заводу «Звезда», который задействован в производстве энергетических материалов, спецхимии, пороховых составов и прочего. Предварительно, это одно из предприятий, где выстраивается цикл ракетостроения

«Если переводить это на военный язык, то речь идет о снижении возможностей по выпуску или подготовке взрывчатых и метательных составов, а значит, по обеспечению цепочек производства боеприпасов», — заявил канал «Донбасский партизан».

В Полтаве нанесен удар по заводу «Электромотор», а в Одессе — по энергетическому контуру «Аджалык»/»Центролит». В Харьковской области удар пришелся по станции Слатино, а в Ивано-Франковской области — по Заводу специальных изделий в Кадобне.

Под массированным ракетным и дроновым ударом также оказались и другие регионы, в том числе Николаевская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Львовская области. Похоже, число задействованных ударных дронов наконец достигло тысячи.

«Интересная» тактика

На северском участке краматорско-славянского направления продолжаются бои в районах Второй Федоровки и Никифоровки. На западном фланге Резниковки фиксируется продвижение ВС РФ. В районе Закотного обстановка остается неоднозначной — подразделения противника предпринимают попытки действовать в пределах населенного пункта, однако подвергаются интенсивному воздействию российских беспилотных систем.

По данным военного обозревателя Михаила Дегтярева, успехи у ВС РФ зафиксированы в центре Константиновки. Публикуются кадры объективного контроля присутствия российских солдат в промышленной зоне, центральной части города и ряде многоэтажек.

«Это интересная тактика. Обычно сначала берутся жилые кварталы, а затем штурмуется промзона, поскольку это наиболее сложный объект для штурма, это всегда укреп. <…> Везде, в каждом городе промзона представляет определенную проблему. Но тут решили сразу начать с самого сложного. <…> Это тревожный звоночек для ВСУ, о чем, кстати, вчера и говорили, и плакали украинские военные эксперты», — заявил он.

По данным полковника ССО ВСУ Владимир Антонюка, на данном участке фронта ВСУ любой ценой пытаются сдерживать наступление ВС РФ, контратакуя западные районы Часова Яра, Землянки и Шевченково. Пехота украинской армии использует в качестве опорного пункта укрепленный район Червонное.

На добропольском направлении после взятия Гришино ВС РФ продолжают наступление на участке от Молодецкого до Котлино, продвигаясь к Сергеевке. Генштаб ВСУ признает, что статичная оборона здесь не может сдерживать российское наступление, из-за чего в ответ украинцы предпринимают контратаки на Удачное и Котлино.

Враг продолжает накаты

Штурмовики группировки войск «Восток» продвинулись на запад и северо-запад от Гуляйполя. Продолжается уничтожение логистики ВСУ западнее линии Риздвянка — Верхняя Терса. С целью ослабления обороны противника выявляются и уничтожаются пусковые установки БПЛА и огневые точки.

На северном участке фронта расчеты ударных БПЛА продолжают усиливать огневой контроль над тыловыми районами и над маршрутами выдвижения противника, препятствуя концентрации сил. Кроме того, «Восток» продолжает давить на запад, несмотря на то что ВСУ продолжают накатывать на севере.