Иран сбил высокоточную ракету, которую США планировали дать Украине

Вечерняя Москва

Корпус стражей исламской революции (КСИР) смог сбить в небе над иранской провинцией высокоточную крылатую ракету американского производства JASSM. Об этом сообщает агентство IRNA. Такой вид ракет Соединенные Штаты хотели передать на вооружение Украины.

© Минобороны РФ
— Перехват и уничтожение крылатой ракеты JASSM в провинции Маркази, — говорится в публикации.

В прошлом и позапрошлом году зарубежные СМИ сообщали о планах Белого дома передать эти ракеты Киеву. Журнал Military Watch Magazine утверждал, ссылаясь на несколько инсайдеров, что США рассматривают возможность передачи данного оружия Украине вместо Tomahawk.

25 марта Иран заявил о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что исламская республика ожидает от членов Совета Безопасности ООН, особенно от России и Китая, «твердой позиции» и осуждения действий Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана.

Военный советник верховного лидера Ирана и экс-командующий КСИР Мохсен Резаи также высказался о завершении войны с США.