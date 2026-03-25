Стало известно, откуда ВСУ совершили массовый налет дронов на Ленобласть

Украинские дроны могли быть запущены по Ленинградской области со стороны Прибалтики или из нейтральных вод Балтийского моря. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По данным главы Ленинградской области Александра Дрозденко, сегодня ночью над регионом было сбито 56 беспилотников. В результате атаки в Усть-Луге произошел поджар в зоне порта, а в Выборге была повреждена кровля жилого дома.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов усомнился в том, что дроны могли прилететь с территории Украины.

«Тревожный звоночек» для ВСУ: раскрыта «интересная» тактика российской армии

«Дроны летят через страны Прибалтики. Там рядом Эстония, Латвия, с их территории запускают беспилотники средней и большой дальности действия. Также запускают с проходящих судов в Финском заливе или в Балитке. Оттуда они летят на предельно малых высотах и атакуют Ленобласть», – уверен генерал.

По его словам, к атаке могли быть причастны и украинские диверсионно-разведывательные группы, которые действуют на эстонской и латвийской территориях.