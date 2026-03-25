Подоляка заявил об усилении атак по тылам РФ и Украины

В последние дни резко усилились взаимные удары по тыловой инфраструктуре. Об этом в своём Telegram-канале написал военный блогер Юрий Подоляка.

© Московский Комсомолец

«Причем усилилась она как со стороны противника, так и с нашей. И мы, и противник имеем четко ясную и понятную цель», — написал эксперт.

По его словам, Украина стремится лишить Россию возможностей по отгрузке нефти, а российские войска наносят удары по транспортной, железнодорожной и газовой инфраструктуре противника. Подоляка считает, что интенсивность таких атак будет только расти.

Ночью 25 марта ВСУ атаковали Россию почти 400 беспилотниками. Над Брянской областью сбили 113 дронов, ещё около 60 — над Ленинградской.