В Эстонии дрон врезался в объект критической инфраструктуры и взорвался
В Эстонии беспилотник врезался в трубу электростанции в Аувере. По предварительным данным, он взорвался, пишет ERR.
Дрон, пишут журналисты, залетел из воздушного пространства России. Однако его происхождение не уточняется.
На месте работают силовые структуры. О пострадавших не сообщается.
Ранее аналогичные происшествии произошли в двух других балтийских странах — Эстонии и Литве. Премьер-министр последней Инга Ругинене официально заявила, что залетевший беспилотник бы украинским.