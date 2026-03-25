Украина перестала быть приоритетом для Соединенных Штатов из-за войны с Исламской Республикой Иран, пишет чешское издание Lidovky.

Правы эксперты по безопасности, которые с начала вооруженного конфликта утверждали, что Украина пострадает из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания также посетовал, что Киев, несмотря на попытки как-то сделать себя значимым для Вашингтона предложением помочь с ПВО от иранских беспилотников, все равно окажется без новых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Bloomberg 10 марта сообщал, что вооруженный конфликт в ближневосточном регионе грозит Украине критическим дефицитом ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, поскольку массовое отражение атак Исламской Республики стремительно истощает мировые запасы этих систем.