В Европе раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина
Украина перестала быть приоритетом для Соединенных Штатов из-за войны с Исламской Республикой Иран, пишет чешское издание Lidovky.
Правы эксперты по безопасности, которые с начала вооруженного конфликта утверждали, что Украина пострадает из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, поделился своей точкой зрения автор публикации.
Обозреватель издания также посетовал, что Киев, несмотря на попытки как-то сделать себя значимым для Вашингтона предложением помочь с ПВО от иранских беспилотников, все равно окажется без новых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Bloomberg 10 марта сообщал, что вооруженный конфликт в ближневосточном регионе грозит Украине критическим дефицитом ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, поскольку массовое отражение атак Исламской Республики стремительно истощает мировые запасы этих систем.