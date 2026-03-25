«Хезболла» сообщила об ударе по штабу армии Израиля

Представители ливанского движения «Хезболла» заявили, что обстреляли ракетами штаб северного командования израильской армии на базе Дадо к северу от города Сафед. Об этом сообщает Anadolu.

Также «Хезболла» заявила, что нанесла удар управляемой ракетой по израильскому танку «Меркава» в приграничном ливанском городе Куза на юге страны. В отдельном заявлении движение сообщило об атаке по военному вертолету, пытавшемуся приземлиться для эвакуации раненых после удара по танку. Вертолету пришлось покинуть зону.

В другом заявлении «Хезболла» заявила, что нанесла ракетный удар по штабу израильского командования, расположенному недалеко от военных казарм Ифтах.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Вскоре Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане.

Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что в результате израильских атак погибли 1039 человек, еще почти 2900 получили ранения. Также в Ливане заявили о почти 1,2 миллиона насильственно перемещенных жителей страны.

Двадцать четвертого марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили 24 марта, что Иран атакует силы Израиля в секторе Газа, если нападения в Ливане не прекратятся.