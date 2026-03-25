B-2 Spirit направили к Ирану с загадочными деталями на крыльях

Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit направились к Ирану с неизвестными белыми прямоугольниками на передней кромке крыла, вызвавшими вопросы среди экспертов.

Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit продолжают выполнять боевые вылеты в рамках операции Epic Fury на территории Ирана, сообщает TWZ.

На опубликованных Центральным командованием США (CENTCOM) снимках видно, что на передних кромках крыльев B-2 появились необычные прямоугольные белые метки с черной окантовкой, что вызывает вопросы у экспертов.

Эти новые элементы напоминают испытательные метки, которые встречались на B-2 в период ранних испытаний, однако их появление на боевых машинах в условиях реальных операций выглядит необычно. Некоторые специалисты допускают, что это могут быть новые датчики или элементы радиоэлектронной борьбы, которые позволяют обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени, сохраняя при этом малозаметность самолета для радаров.

Существует и версия, что это следствие обновления радиопоглощающего покрытия, которое постоянно совершенствуется для снижения затрат на эксплуатацию и повышения боеготовности B-2. Известно, что на B-2 уже внедряют технологии, разработанные для перспективного B-21 Raider, чтобы продлить срок службы и повысить эффективность эксплуатации флота «Спиритов».

На одном из B-2 на створке шасси заметили изображение пятнадцати бомб, что, вероятно, свидетельствует о количестве совершённых боевых вылетов, а не сброшенных боеприпасов – количество слишком велико, чтобы речь шла только о применении тяжелых GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator. В любом случае, значительная часть особенностей B-2, включая новые элементы на крыльях, остаётся засекреченной и может быть раскрыта лишь спустя годы после завершения эксплуатации этих уникальных самолетов.

Сам B-2 Spirit, несмотря на появление последователя – B-21 Raider, остаётся важнейшим национальным активом США, подтверждая далеко идущий инженерный замысел своих конструкторов из Northrop.

Как писала газета ВЗГЛЯД, портал TMZ сообщил о возможной атаке американских бомбардировщиков B-2 на иранский ядерный объект Талеган-2.

Центральное командование США официально подтвердило применение этих самолетов для ударов по укрепленным целям Корпуса стражей исламской революции.

Другие стратегические бомбардировщики B-1 прибыли на базу в Великобритании после решения Лондона открыть аэродромы для атак на Иран.