Россия побила рекорд по числу запусков дронов-камикадзе за сутки

За 24 часа по целям на Украине нанесли удары около 900 российских беспилотников, побив тем самым установленный в прошлом году рекорд, сообщает Business Insider со ссылкой на украинские источники.

"Предыдущий российский рекорд по количеству запусков ударных беспилотников типа "Герань" и других составлял 728 беспилотных систем в июле 2025 года", - напоминает издание.

Также в сентябре того же года Зеленский сообщал о запуске примерно 810 российских БПЛА за сутки.

Как отмечает BI, новая оценка Украины появилась на фоне опасений последних двух лет по поводу того, что Россия наращивает производство своих ударных дронов большой дальности.