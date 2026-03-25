Иран указал «слабые места» Запада: «ядерный апокалипсис» и «коварные» русские

Долгое время казалось, что победить коллективный Запад без «ядерного апокалипсиса» невозможно, однако Иран показал, что реальные удары по «слабым местам» эффективны. Как сообщает «Царьград», Тегеран подсказал Москве способ поставить Европу на подобающее место.

Удар по «цифровому ГУЛАГу»

Удары иранских ракет и беспилотников остановили движение танкеров из Персидского залива по Ормузскому проливу и поставили на паузу производство сжиженного природного газа. Кроме того, мировая электроника тоже оказалась доведена до кризиса, ведь без поставок гелия невозможно производство микрочипов. Упал и рынок удобрений, а за ним — и сельское хозяйство.

Особенно неприятными стали атаки Ирана на расположенные в монархиях Персидского залива узлы глобальной цифровой индустрии, дата-центры транснациональных IT-корпораций. Это удар не только по кошельку Запада, но и в сердце «цифрового ГУЛАГа», от построения которого глобалисты не отказались.

Однако у Ирана есть и еще один возможный ход — атака на подводные коммуникационные кабели для передачи цифровых данных. Западные аналитики утверждают, что глобальная экономика находится в состоянии зависимости от этих коммуникаций — 95% потоков данных проходят через них.

Один из важнейших сегментов этой сети расположен в зоне непосредственного воздействия Тегерана — несколько важных кабелей, проходящих по дну Ормузского пролива. На глубине до 80 метров расположены кабели, соединяющие не только страны региона, но и всего мира. Выход их из строя грозит глобальными перебоями.

Например, в июне 2022 года произошел обрыв кабеля AAE-1. Это привело к проблемам с интернет-соединением у более чем 100 млн пользователей в странах Африки и Ближнего Востока. В Сомали и Эфиопии без Сети остались 90% пользователей. Сказалась авария и на облачных сервисах IT-гигантов.

Последствия аварии были преодолены за несколько часов. Однако Иран может вывести кабель из строя без возможности восстановления, просто не допуская ремонтников. Отмечается, что в Ормузском проливе идет боковое ответвление AAE-1, однако перебить основную магистраль в Баб-эль-Мандебском проливе могут помочь йеменские хуситы.

Коллапс европейской экономики

Про Россию как наиболее вероятную угрозу для подводных коммуникаций, от которых зависит жизнь ЕС, в Европе твердят с самого начала СВО. «Коварных русских» не раз обвиняли в нарушении подводных кабелей, хотя недавно глава Службы безопасности Финляндии Юха Мартелиус признал: он и его коллеги в ЕС единодушны — Москва не устраивала диверсий на Балтике.

Однако и сейчас Европа опасается диверсий на подводных кабелях, считая их уничтожение более вероятным, чем ядерный сценарий конфликта. Согласно отчету Европарламента, в условиях, когда серверные мощности большинства облачных хранилищ данных находятся за пределами Европы, обрыв магистралей будет означать коллапс европейской экономики.

Еще больше Европарламент насторожил более чем логичный для России характер такого удара. В сочетании с наличием у Москвы полного спектра технических возможностей получается весьма неприятная для Запада перспектива.

В случае с подводными кабелями есть две подходящие точки для нанесения удара. Первая — юго-восточное побережье Японии, мимо которого из Китая и Южной Кореи кабели проложены в США. Вторая — акватория близ юго-западной оконечности Британии. Здесь пересекается около двух десятков подводных магистралей, связывающих Британию и Европу как с Северной, так и с Южной Америкой.

Иран отказался вести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Использовать для этой атаки можно атомную лодку АС-12, которую в прессе часто обозначают названием «Лошарик». С 2024 года она снова в строю и имеет возможность погружения на глубину до 6 км. Военные эксперты НАТО считают АС-12 самой бесшумной и неуязвимой атомной лодкой ВМФ России. Теоретически у субмарины нет неодолимых препятствий при получении приказа перерезать с десяток важнейших для Европы и коллективного Запада подводных кабелей.