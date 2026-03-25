Сводка СВО за ночь 25 марта: «свободная охота» ВС РФ и пропавшая рота ВСУ

В Минобороны России сообщили об уничтожении мобильных складов ВСУ в Запорожской области и украинской техники в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 25 марта.

Удар «Акации»

Российские самоходные гаубицы «Акация» уничтожили сеть мобильных складов ВСУ в лесах Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. На складах хранились горюче-смазочные материалы.

Во время воздушной разведки дроны ВС РФ обнаружили в лесах несколько замаскированных объектов с емкостями для хранения топлива. ВСУ организовали сеть мобильных складов, чтобы оперативно заправлять технику и обеспечивать работу генераторов на пунктах управления дронами.

Координаты выявленных объектов были переданы расчетам 152-миллиметровых гаубиц «Акация». Артиллеристы нанесли серию ударов по целям.

В результате на складах начались пожары. Уничтожение запасов топлива сорвало логистику украинских подразделений на этом участке и лишило ВСУ возможности обеспечивать бесперебойную работу техники и систем связи, подчеркнули в Минобороны.

Удар по ВСУ в Харьковской области

Операторы дронов ВС РФ уничтожили украинскую технику в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Беспилотники поразили автомобильную и инженерную технику ВСУ. Эта техника использовалась для перевозки личного состава, боекомплекта и продовольствия.

Цели были поражены во время комплексной работы операторов разведывательных и ударных дронов, действующих в режиме «свободной охоты». В Минобороны отметили, что для создания инженерных сооружений, окопов и блиндажей ВСУ пытались задействовать экскаватор, который также был уничтожен, даже не приступив к работе.

Удар «Молний»

Операторы российских ударных беспилотников уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка ВС РФ зафиксировала возвращение украинских дронов в район базирования. Российские беспилотники скрытно сопроводили дроны ВСУ до места посадки. Оказалось, что ВСУ проводили на этом объекте техобслуживание дронов.

Для уничтожения целей задействовали связку FPV-дронов на оптоволокне и тяжелых ударных беспилотников «Молния». Проводная связь позволила операторам игнорировать помехи со стороны украинских средств радиоэлектронной борьбы.

В результате были уничтожены замаскированные пункты управления ВСУ и беспилотники различных типов. Командная работа расчетов «Молний» и FPV-дронов парализовала работу беспилотной авиации ВСУ на этом участке, подчеркнули в Минобороны.

В Харьковской области пропала рота ВСУ

Почти все солдаты второй роты 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, солдаты пропали, пытаясь форсировать реку Волчья между селами Волоховка и Бочково.

ВС РФ уничтожили передовой узел связи ВСУ

Российские силы уничтожили передовой узел связи ВСУ под Херсоном. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Удар по узлу связи ВСУ был нанесен беспилотником «Молния-2». Благодаря близости позиций к реке Днепр операторы быстро преодолели зону радиоэлектронной борьбы ВСУ. Цель была ликвидирована.

Огневой контроль ВС РФ в Константиновке

Начальник расчета беспилотников ВС РФ с позывным «Саныч» заявил, что «львиная доля» Константиновки находится под контролем российских войск. Об этом он сообщил РИА Новости.