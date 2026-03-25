Массированная атака ВСУ 25 марта: перебои со светом и пожар

По данным Минобороны России, сегодня ночью перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотников. Какие регионы оказались под ударами, в материале «Рамблера».

В российском военном ведомстве уточнили, что атака дронов велась с 23.00 мск 24 марта до 7.00 мск 25 марта. Беспилотники самолетного типа были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей. А также в Московском регионе и в Крыму, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Ленинградская область

Средствами противовоздушной обороны над Ленинградской областью сбиты 56 беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко.

«В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома», - пояснил губернатор, отметив, что, по предварительным данным жертв и пострадавших нет.

При этом, по словам Дрозденко, отражение атаки БПЛА продолжается.

На фоне атаки в режиме ограничений более пяти часов работает аэропорт Пулково. По состоянию на 06:41 в аэропорту Петербурга более чем на два часа задержали 30 рейсов, отменили – 15, пишет «Комсомольская правда».

Белгородская область

Вооруженные силы Украины также атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем в Telegram-канале, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу.

По его словам, пострадавших нет, однако серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

«В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток. Все аварийные службы находятся на местах», - написал он в 4:48 утра.

По словам местных жителей, которые привел Telegram-канал Shot, над Белгородом была слышна серия взрывов, а в небе видны яркие вспышки. После чего «в нескольких районах «моргнул» или полностью пропал свет».

Москва

Ночью был сбит беспилотник, летевший на Москву. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев отметил, что ВСУ нарастили количество дронов, летящих на российские города, так как сейчас в центре внимания находится не украинский кризис, а война США и Израиля против Ирана. По мнению эксперта, таким образом в Киеве пытаются привлечь внимание Европы и одновременно запугать ее.