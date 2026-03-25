Названы города Украины, откуда ВСУ наносят удары по РФ

Военный эксперт Евгений Михайлов назвал украинские населенные пункты, откуда в основном наносятся удары по городам РФ. Об этом сообщает aif.ru.

Комментируя атаку ВС РФ по объектам ВСУ в Полтаве в ночь на 24 марта, Михайлов заметил, что этого города он в последнее время не отмечал в качестве источника ударов по территории России.

«Может быть, они и есть — оттуда запускают дроны и так далее, — но ничего серьезного для себя не фиксировал. Основные удары по РФ наносятся из Сум, Харькова, в том числе и ракетами», — сказал эксперт.

Он добавил, что если ВСУ хватает дистанции действия оружия, то запуски могут быть и из Днепропетровска. Из ракет украинская армия в основном использует Storm Shadow западного производства.