На пережившем пожар авианосце США нашли ряд проблем

Американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл в порт на Крите в понедельник после того, как был вынужден покинуть Ближний Восток из-за пожара в прачечной. Но проблемы этого огромного оказались корабля гораздо серьезнее, сообщает Bloomberg.

Этот авианосец, принятый на вооружение с опозданием на несколько лет в мае 2017 года, стал самым дорогим американским военным кораблем в истории, его стоимость составляет 13,2 миллиарда долларов, напоминает издание.

Согласно новой оценке Пентагона, опасения по поводу Ford варьируются от потенциально серьезных до самых обыденных, причем многие проблемы всплыли после начала боевых испытаний в октябре 2022 года.

"Среди сохраняющихся опасений: в настоящее время не хватает данных испытаний для оценки "эксплуатационной пригодности" авианосца, а также надежности ряда ключевых систем, в том числе стартовой катапульты и системы приземления самолетов, радиолокационной станции, способности продолжать работу в случае попадания под вражеский огонь, а также лифтов для перемещения вооружения и боеприпасов для самолетов из трюма на палубу", - пишет Bloomberg.

В Пентагоне заявили, что у них "недостаточно данных" - спустя девять лет после того, как корабль приняли на вооружение - "для определения оперативной эффективности кораблей класса Gerald R. Ford из-за неполных реалистичных боевых испытаний.

Это означает, что неизвестно, насколько хорошо данный авианосец и другие корабли этого класса обнаруживать, отслеживать или перехватывать вражеские самолеты или противокорабельные ракеты. Также неясно, как системы авианосца будут работать в условиях боевых действий, связанных с регулярными взлетами и посадками, отмечает издание.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что причиной пожара на борту авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford мог стать саботаж.