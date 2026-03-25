В Иране заявили о начале 80-й волны атак на Израиль и объекты США

Иран объявил о проведении 80-й с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке волны ударов по территории Израиля и американским военным базам в регионе.

Об этом пишет Tasnim со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

«Заявлено, что эта операция открывает серию ранее объявленных действий КСИР против Израиля. Утверждается, что места сосредоточения израильских сил на севере... Палестины и в районе сектора Газа будут подвергаться тяжёлым ракетным и беспилотным ударам», — говорится в публикации.

Среди своих целей КСИР назвал Тель-Авив, Кирьят-Шмону, а также четыре военные базы США в странах Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Ирана нанесли удары по базам США, расположенным на Ближнем Востоке, а также по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).