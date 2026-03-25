Реактивные беспилотники повредили улицу Бандеры во Львове

В результате атаки реактивных дронов по целям во Львове поврежденной оказалась улица Бандеры. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

На опубликованных кадрах видны поврежденные фрагменты зданий, которые лежат на дороге.

Ранее российский дрон взорвался на площади возле памятника лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степану Бандере во Львове на западе Украины.

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове.