Раскрыты детали удара ВСУ по крупнейшему нефтеналивному порту Балтийского моря
Над Ленинградской областью сбито уже несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали удара привел губернатор региона Александр Дрозденко.
По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал.
«56 БПЛА ликвидировано над Ленобластью за время воздушной опасности. В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания», — раскрыл он подробности атаки на регион.
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, повреждена энергоинфраструктура
Порт Усть-Луга является крупнейшим портом Балтийского моря, в нем действует нефтеналивной терминал.
Ранее, 23 марта, атаке подвергся нефтеналивной порт в Приморске Ленобласти. Из-за удара Россия останавливала экспорт нефти из Приморска и Усть-Луги.