Тегеран связал стабильность в Персидском заливе с военной мощью армии

Новые инвестиции в регион Персидского залива и стабильность цен на нефть возможны только при обеспечении безопасности за счет военной силы Ирана, говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил исламской республики, о котором сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что без гарантий стабильности со стороны иранской армии не стоит ожидать восстановления прежнего уровня цен на энергоносители и притока инвестиций в регион.

Генштаб Ирана: необходимо создать альянс для обеспечения безопасности в регионе

В генштабе заявили, что устойчивость обстановки должна обеспечиваться силовыми возможностями страны. В тексте также отмечается, что возвращение к прежнему порядку возможно лишь при отсутствии угроз в адрес Ирана.

Обращаясь к оппонентам, военные указали, что, по их оценке, баланс сил изменился, а попытки давления не привели к ожидаемым результатам.

В заявлении подчеркивается, что любые договоренности не могут рассматриваться как успешные, если не учитывают текущие изменения в стратегической обстановке.