Позорное бегство из Песчаного обернулось потерями для штурмовиков ВСУ
ВС РФ нанесли потери подразделению вооруженных сил Украины, отступившему из Песчаного в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виталия Киселева.
По его данным, ранее в российских силовых структурах сообщали об отходе наиболее подготовленных штурмовых групп 1-го пограничного отряда ВСУ. Это подразделение в украинской армии считается одним из наиболее подготовленных.
Как уточняется, российские военные выбили противника с позиций в Песчаном. После потери контроля над населенным пунктом часть бойцов ВСУ отошла в район соседнего населенного пункта Нестерное.
У ВСУ появился новый проблемный участок фронта
В Нестерном, по словам эксперта, отступившие подразделения понесли дополнительные потери в ходе боевых действий с российскими силами.
О взятии под контроль Песчаного Министерство обороны России сообщило 24 марта.