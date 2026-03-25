ВС РФ нанесли потери подразделению вооруженных сил Украины, отступившему из Песчаного в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виталия Киселева.

© Московский Комсомолец

По его данным, ранее в российских силовых структурах сообщали об отходе наиболее подготовленных штурмовых групп 1-го пограничного отряда ВСУ. Это подразделение в украинской армии считается одним из наиболее подготовленных.

Как уточняется, российские военные выбили противника с позиций в Песчаном. После потери контроля над населенным пунктом часть бойцов ВСУ отошла в район соседнего населенного пункта Нестерное.

В Нестерном, по словам эксперта, отступившие подразделения понесли дополнительные потери в ходе боевых действий с российскими силами.

О взятии под контроль Песчаного Министерство обороны России сообщило 24 марта.