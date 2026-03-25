Иран ударил по станциям приема спутниковой связи в Израиле

Иранские силы нанесли ракетный удар по станциям приема спутниковой связи на территории Израиля. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

«В ходе очередной волны ракетных атак мы нанесли удары по Эйлату и станциям приема спутниковой связи, которые предоставляют услуги израильской армии», — говорится в сообщении.

Также ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены иранской армией по четырем американским военным базам в регионе.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективы прекращения масштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке сейчас не просматриваются. Нет признаков того, что США и Израиль намерены завершить «свою военную авантюру». Наоборот, обе страны делают воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей.

Ранее в Иране сообщили, что США и Израиль ударили по АЭС «Бушер».