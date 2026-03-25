Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении двух месяцев пытаются контратаковать в Купянске Харьковской области. Эти попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии и не несут военной целесообразности, указал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Политическая целесообразность возобладала над военной логикой. И это очень печально для украинских граждан, поскольку они в данном районе несут необоснованные большие потери», — сказал Марочко.

