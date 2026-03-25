При отражении атаки БПЛА в Ленобласти повреждена кровля жилого дома

В Ленинградской области средства ПВО за время воздушной опасности сбили 56 беспилотников. В Выборге повреждена кровля жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Об этом он написал в своём Telegram-канале, уточнив, что отражение атаки БПЛА продолжается.

Дрозденко добавил, что в Усть-Луге в зоне порта специалисты локализуют возгорание.

В настоящее время аэропорт Пулково не обслуживает рейсы.

В воздушном пространстве региона в 00:34 мск 25 марта была объявлена опасность атаки БПЛА.