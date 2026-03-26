Конгрессмен: США не намерены проводить наземную операцию в Иране

Спикер Палаты представителей Конгресс США Майк Джонсон в беседе с журналистами заявил, что у Вашингтона нет планов по проведению наземной операции в Иране. Видеозапись с заявлением Джонсона опубликовало издание Newsweek.

Как заметил политик, наращивание численности войск отличается от наземной операции. Он указал, что у Соединенных Штатов нет никаких войск на земле, и он не думает, что намерение состоит в проведении наземной операции в Исламской Республике.

По словам Джонсона, в Вашингтоне рассчитывают, что Тегеран обратит внимание и «примет к сведению» увеличение численности американских войск в регионе.

Конгрессмен полагает, что это представляет собой не что иное, как сигнал Ирану о том, что ему нужно собраться с мыслями. Политик подчеркнул, что эту ситуацию нужно быстро разрешить, и в этом заинтересован и президент США Дональд Трамп, и все остальные.