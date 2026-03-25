Трамп отреагировал на поражение трех американских истребителей Кувейтом

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, назвал мелкой неурядицей поражение трех американских истребителей Кувейтом в начале военной операции против Ирана. Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

© Газета.Ru

«С Кувейтом произошла мелкая неурядица: они сбили три самолета нашими ракетами. Оказалось, это были наши самолеты. <...> Кувейт допустил ошибку. Они ударили, думая, что бьют по врагу. Это, как говорится, был огонь по своим», — сказал лидер США.

По его словам, американские летчики в результате этих инцидентов выжили.

Трамп выступил с очередной угрозой в сторону Ирана

В начале марта Центральное командование США (CENTCOM) сообщило на своем сайте, что силы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E. По версии военных, это произошло в ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами.

23 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о поступающих противоречивых заявлениях о переговорах по Ирану. По его словам, Кремль следит за развитием событий и желает скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Европе высказали мнение, что Трампу придется смириться с поражением в Иране.