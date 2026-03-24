Трамп объяснил поражение трех истребителей США ракетами из Кувейта

Андрей Дуванов

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал поражение трех истребителей США системами ПВО из Кувейта. Об этом сообщает ТАСС.

Во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что поражение американских истребителей является «мелкой неурядицей». Как объяснил президент США, Кувейт допустил ошибку, так как принял эти самолеты за иранские.

«С Кувейтом произошла мелкая неурядица - они сбили три самолета нашими ракетами. Это были наши самолеты. Кувейт допустил ошибку. Они ударили, думая, что бьют по врагу. Это, как говорится, был огонь по своим», — заявил он.

Напомним, что инцидент произошел в начале марта. Тогда Центральное командование ВС США сообщило, что системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три истребителя F-15E. Все члены экипажей самолетов остались живы.