Трамп объяснил поражение трех истребителей США ракетами из Кувейта

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал поражение трех истребителей США системами ПВО из Кувейта. Об этом сообщает ТАСС.

Во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что поражение американских истребителей является «мелкой неурядицей». Как объяснил президент США, Кувейт допустил ошибку, так как принял эти самолеты за иранские.

«С Кувейтом произошла мелкая неурядица - они сбили три самолета нашими ракетами. Это были наши самолеты. Кувейт допустил ошибку. Они ударили, думая, что бьют по врагу. Это, как говорится, был огонь по своим», — заявил он.

Напомним, что инцидент произошел в начале марта. Тогда Центральное командование ВС США сообщило, что системы ПВО Кувейта по ошибке сбили три истребителя F-15E. Все члены экипажей самолетов остались живы.