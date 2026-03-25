Израиль и США нанесли удар по АЭС «Бушер» в Иране

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом ударе, нанесенном силами Израиля и США по атомной электростанции «Бушер», расположенной на юго-западе страны.

© Московский Комсомолец

Согласно заявлению, боеприпас разорвался на территории станции, однако сама АЭС не пострадала, а среди персонала жертв нет. Предварительная оценка показывает отсутствие повреждений объекта и каких-либо технических сбоев.

Это не первый инцидент вблизи иранской АЭС. Вечером 17 марта удар был нанесен в непосредственной близости от энергоблока. Тогда Тегеран проинформировал о произошедшем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава агентства Рафаэль Гросси призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить ядерной катастрофы.

Иран заявил, что удар по объекту в Димоне стал ответом на атаку в Натанзе

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет, выступая на мероприятии в Белом доме, заявил, что Вашингтон намерен продолжать диалог с Тегераном, используя военную силу.