В Минобороны сообщили об уничтожении почти 140 дронов за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали данные аппараты в период с 20:00 до 23:00 мск над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым.

Украина выпустила по России десятки БПЛА

24 марта координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по заводу в Полтавской области, который занимается производством навигационных приборов и систем связи для украинских ракет и БПЛА.

По его словам, заброшенные цеха завода также активно использовались украинскими военнослужащими в качестве складов военной продукции и мест временного размещения личного состава.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.