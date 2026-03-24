Хегсет заявил о готовности США продолжать переговоры «с помощью бомб»

США продолжат вести переговоры «с помощью бомб» в рамках операции против Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Мы тоже считаем себя частью этих переговоров. Мы ведем переговоры с помощью бомб», — заявил он.

По словам Хегсета, у американских военных развязаны руки в отношении Ирана.

Глава американского ведомства также назвал военные операции США беспрецедентными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он лично вовлечен в переговоры США и Ирана. Он добавил, что в контактах Тегерана и Вашингтона также принимают участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Американский лидер также утверждает, что Белый дом ведет переговоры с «нужными людьми» в Иране и те очень заинтересованы в заключении сделки.