«Запредельные»: госдеп США неожиданно высказался об оружии РФ

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал российское оружие «запредельным». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время слушаний в комитете сената США по международным отношениям Динанно заявил, что российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракета «Буревестник» являются «запредельными». Что именно он подразумевал под этой оценкой, Динанно не уточнил.

«Российские <...> системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам <...> подводная система "Посейдон", "Буревестник", их крылатая ракета с ядерной силовой установкой», — заявил он.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что противовоздушная оборона ВСУ не способна эффективно противостоять российским баллистическим ракетам.