Пентагон направит в Персидский залив 3 тысячи десантников

Пентагон направит на Ближний Восток около 3000 военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, десантников могут задействовать в ходе операции против Ирана. Приказ об их передислокации на базы в Персидском заливе должен поступить в ближайшие часы.

Источник заметил, что возможное развертывание 82-й дивизии открывает президенту США Дональду Трампу «несколько стратегических возможностей».

Вместе с тем, пояснил собеседник газеты, решение о наземной операции против Исламской Республики пока не принято.

В Fox News заметили, в свою очередь, что командир 82-й дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер и его офицеры уже получили предписания о передислокации на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что в макрорегионе, по состоянию на 1 марта, находятся на базах и кораблях порядка 50 тыс. американских военнослужащих. В течение нескольких недель группировку могут усилить два корпуса морских пехотинцев.