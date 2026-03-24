Стало известно о состоянии здоровья награжденного Путиным за 68 дней обороны бойца СВО

Награжденный президентом России Владимиром Путиным за 68 дней обороны позиций в районе села Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) боец специальной военной операции (СВО) на Украине Сергей Ярашев быстро идет на поправку. О состоянии его здоровья стало известно из беседы с невестой военнослужащего Камиллой, передает RT.

По ее словам, Ярашев чувствует себя отлично.

«Месяц назад и подумать не могли, что мы с ним будем принимать поздравления от министра обороны, который передает теплые слова от главнокомандующего», — отметила собеседница канала.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Андрей Белоусов навестил бойца в госпитале и вручил ему звезду Героя.