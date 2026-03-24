«Мертвые зоны»: Украина не может сбивать баллистические ракеты РФ

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что противовоздушная оборона ВСУ не способна эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Об этом он рассказал News.ru.

Литовкин подчеркнул, что ВСУ не обладают современными системами ПВО. По его словам, американские системы Patriot слабы перед российским оружием, поскольку ракеты ВС РФ обладают сверхзвуковой и гиперзвуковой скоростью.

«С «Искандером», например, ни одно украинское средство ПВО бороться не может. Она летит по кривой, а потом начинает маневрировать на траектории», - объяснил эксперт.

Литовкин добавил, у Patriot есть мертвые зоны от земли до ста метров в высоту, где эти комплексы «ничего не видят и не могут ничего перехватить». Кроме того, таких систем на Украине мало, заключил он.

Ранее СМИ рассказали, что у ВСУ быстро закончились ракеты для зенитных батарей средней дальности SAMP-T, поставленных Италией и Францией. Сообщалось, что также Украина не получила ни одной ракеты для французской зенитной системы малой дальности Crotale за полтора года.