Сценарий войны на Ближнем Востоке буквально сшит по лекалам предыдущих вооружённых конфликтов, в которых принимал участие коллективный Запад. США, атакую ту или иную страну, неоднократно делали ставку на раскол внутри общества и при помощи союзников добивались своей цели.

Так произошло в Ираке в марте 2003 года. Решение начать войну было продиктовано желанием в срочном порядке начать «либерализацию» богатого нефтяными месторождениями региона. Вторжение под руководством США было тесно связано с иракскими эмигрантами на Западе, которые настаивали на свержении Саддама Хусейна и передаче власти демократическим кругам через посредничество временной американской администрации.

Похожая тактика была выбрана и в ходе военных действий в Ливии. Началу боевых действий в марте предшествовал этап подготовки, включавший дестабилизацию гражданского общества и радикализацию оппозиционных сил. Число восставших, среди которых были и боевики международной террористической организации Аль-Каиды (запрещена в РФ), с каждым днём росло, на их сторону, чувствуя поддержку США и Европы, обозначивших себя сторонниками мятежников, начали переходить высокопоставленные чиновники и военные.

Как впоследствии отметил Джордж Фридман - глава американского разведывательно-аналитического агентства Stratfor: «Ливийское восстание состояло из кластера личностей, некоторых в ливийском правительстве, некоторых в армии, а также многих других давних противников режима, ...однако будет ошибочно считать произошедшее в Ливии массовым либерально-демократическим восстанием и реальной борьбой за свободу. В Ливии это невозможно».

То есть сама инициативна государственного переворота исходила от сил, которые в наименьшей степени стремились к либерализации режима и, при этом, находились под влиянием иностранных держав.

Теперь рука Большого брата добралась до Ирана. 28 февраля Дональд Трамп обратился к народу и военным силам Ирана. Американский президент призвал граждан Ирана взять власть в свои руки, когда операция США завершится, подчеркнув, что «это, вероятно, их единственный шанс на многие поколения вперед». Также Трамп добавил, что «час свободы близок».

Однако иранский народ к удивлению западных политиков решил отсрочить приближение долгожданной свободы. Привычные и некогда доказавшие свою эффективность методы разрушения гражданского порядка пока дают осечку. В Иране продолжаются массовые митинги в поддержку действующего режима. Как сообщают очевидцы, улицы заполнены людьми, скандирующими лозунги в поддержку руководства. Это лишний раз демонстрирует сплочённость иранского народа вокруг правящей элиты.

Тем не менее, несмотря на относительную политическую стабильность, ситуация по прежнему остаётся опасной. Администрация Трампа всё ещё может реализовать план, отработанный в Югославии, Ираке, Ливии и других странах, подвергшихся агрессии «демократического мира».

Как заявил в интервью газете «Союзное Вече» директор Центра по изучению стран Ближнего Востока Семён Багдасаров, одним из противников нынешнего руководства Ирана является Национальный совет Ирана. Это монархическая структура, состоящая из нескольких организаций, ставящая цель восстановить монархию в Иране. Её лидером является наследный принц Дома Пехлеви – Шахзаде Реза Кир Пехлеви, который проживает в США.

Национальный совет сопротивления Ирана, куда входят пять организаций, создали альтернативный парламент. Совет возглавляет Марьям Раджави... Есть и сепаратистские структуры, но наиболее опасными считаются курдские и белуджские вооружённые формирования.

«Если они добьются свержения власти (в Иране.- «МК»), ...то не будет ситуации, когда кто-то сменит нынешнюю власть - будет гражданская война с очень серьёзными последствиями для Ирана и соседних государств».

Комментируя внутриполитическую ситуацию в Иране, Багдасаров отметил, что июнь 2025 года, когда США и Израиль 12 дней бомбардировали Иран, показал наличие в Иране множества оппозиционных структур, готовых сотрудничать с США и Израилем и обеспечивать их информацией, необходимой для точечных ударов по стратегическим объектам.

То есть риски «водворения демократии» по уже хорошо знакомому сценарию всё ещё остаются. Ясно одно - США не оставят попыток раздробить иранское общество.