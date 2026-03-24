Днем во вторник, 24 марта, беспилотники ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ на сумском направлении. В этот же день появилась информация о переходе харьковского села Песчаное под контроль российских сил.

Удар «Тора»

Российский комплекс «Тор-МУ» уничтожил разведывательный дрон ВСУ «Лелека» на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны. После обнаружения цели операторы «Тора» уточнили параметры дрона и произвели пуск ракеты. Цель была поражена на высоте около 1,4 километра.

Операция «Ланцета»

Ударные дроны и барражирующие боеприпасы «Ланцет» сорвали попытку подвоза резервов и живой силы ВСУ на передовую, рассказали в Минобороны. Разведывательный беспилотник ВС РФ заметил передвижение техники ВСУ: украинских солдат пытались отправить на передовую на бронемашинах и внедорожниках.

Координаты целей были переданы расчетам ударных дронов ВС РФ. «Ланцеты» и FPV-дроны нанесли удары по украинской технике, все цели были уничтожены.

Удар по блиндажам ВСУ

Беспилотники ВС РФ уничтожили блиндажи, огневые точки и пункт управления дронами ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны России. Разведка выявила замаскированные блиндажи, огневые точки и пункт управления беспилотниками, расположенный в заброшенной постройке. В результате нанесения точных ударов все цели были поражены.

Удар по производству дронов

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что место сборки оборудования для дронов и ракет в Полтаве попало под удар. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Лебедева, ВСУ использовали этот объект в качества «узла»: там находятся склады военной продукции, также там производят и настраивают навигационные приборы и системы связи для беспилотников и ракет.

ВС РФ заняли село Песчаное

Российские войска вытеснили ВСУ из села Песчаное в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный Ветер».

В сообщении отмечается, что элитные резервы ВСУ «были перемолоты штурмовиками». Также подчеркивается, что ВС РФ завершили зачистку лесных массивов в окрестностях Песчаного.