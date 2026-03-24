Американскую базу в Ираке атаковали из установленной в машине РСЗО

Иранские союзники в Ираке атаковали объекты Соединенных Штатов при помощи легковой машины, в багажнике которой была установлена РСЗО. Фото одного из таких автомобилей опубликовал телеграм-канал «Осведомитель».

Из машины, в которой были установлены десять направляющих 107-мм реактивной системы залпового огня Fajr-1, была атакована американская военная база «Виктория» вблизи международного аэропорта Багдада. После залпа автомобиль загорелся, расчет, предварительно, покинул ее.

Fajr-1 – версия китайской системы «Тип 63», которая была разработана в начале 60-х годов. После ирано-иракской войны ОПК Ирана смог организовать собственное производство данной техники.