Российский генерал раскрыл детали подготовки десятков тысяч специалистов для войск БПЛА

Вооруженные силы России (ВС РФ) в 2026 году намерены подготовить более 70 тысяч специалистов для войск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали обучения раскрыл заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой, передает РИА Новости.

По данным российского генерала, на сегодняшний день уже подготовлено большое количество специалистов по управлению БПЛА. Точную цифру он не назвал.

«Мы и в этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить в интересах наших войск беспилотных систем. Специалистов, которые будут управляться этими системами», — заключил Концевой.

Ранее первый заместитель начальника Генештаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что на сегодняшний день эффект от применения БПЛА может быть сравним с использованием артиллерии.