Пугающий сценарий: вступит ли арабский мир в большую войну

Публичные призывы Объединенных Арабских Эмиратов к эскалации конфликта с Ираном скорее всего носят демонстративный характер и являются попыткой склонить Тегеран к диалогу, а не готовностью к полномасштабному военному участию. Об этом в беседе с News.ru заявил военный политолог Александр Перенджиев.

«Если бы Саудовская Аравия и ОАЭ намеревались вступить в войну против Ирана, то давно были бы на стороне США и Израиля. Их заявление больше из серии раздумий, зондирования почвы», — отметил эксперт.

По мнению политолога, подобные сигналы, прозвучавшие на фоне решения президента США Дональда Трампа приостановить боевые действия, призваны подготовить площадку для кулуарных договоренностей.

«Скорее всего, такие заявления направлены на то, чтобы начать тайные рабочие консультации с Ираном по дальнейшему развитию событий», — подчеркнул Перенджиев.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники распространила информацию о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ якобы готовы присоединиться к военным действиям против Ирана. Издание утверждает, что Эр-Рияд уже предоставил американским войскам доступ к авиабазе имени короля Фахда, а наследный принц Мухаммед бен Салман находится «близко к решению» об участии в атаках. Сообщается также, что власти Эмиратов начали блокировку активов, принадлежащих Тегерану, и обсуждают возможность применения вооруженных сил. Аналитики WSJ отмечают, что подобная активность свидетельствует о глубоком втягивании арабских монархий в противостояние, которого они изначально стремились избежать.