Эксперт оценил попытку ОАЭ вступить в войну с Ираном

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что новости о возможном вступлении ОАЭ в конфликт с Ираном могут быть попыткой склонить Тегеран к переговорам. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что ОАЭ и Саудовская Аравия обдумывают решение присоединиться к операции США против Ирана. Утверждалось, что Саудовская Аравия разрешила силам США использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова.

Также СМИ писали, что наследный принц Мухаммед ибн Салман «близок к решению вступить в боевые действия». По мнению Перенджиева, страны Персидского залива давно встали бы на сторону США и Израиля, если бы хотели вступить в войну.

«Их заявление [об эскалации] больше из серии раздумий, зондирования почвы. Тем более прозвучали они в момент, когда Дональд Трамп дал команду приостановить боевые действия на Ближнем Востоке», - отметил политолог.

По его мнению, с помощью таких заявлений страны могут пытаться запустить тайные рабочие консультации с Ираном.