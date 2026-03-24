«Мы готовимся»: в Госдуме сделали заявление о возможном ядерном ударе НАТО по РФ

Россия может нанести превентивный удар в случае ядерной атаки НАТО, а также постоянно совершенствует средства противоракетной обороны. Об этом рассказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По мнению парламентария, от Североатлантического альянса «можно ожидать чего угодно».

«Мы постоянно готовимся, каждый день совершенствуем свои вооруженные силы и средства противоракетной обороны, в том числе для нанесения удара. Если мы на 100% будем уверены, что Альянс будет наносить по нам ядерный удар, я думаю, мы можем сработать превентивно», — пояснил он.

Он посоветовал странам НАТО оценить риски, так как планы по нанесению ядерного удара по России «напоминают приготовления к смерти Европы».

«ЕС может превратиться в стеклообразную расплавленную массу. Пусть страны НАТО держатся аккуратно», — подчеркнул Колесник.

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о том, что государства-члены НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по территории России и «совершенно лицемерно использует мнимую российскую угрозу в качестве обоснования для своей враждебной политики».