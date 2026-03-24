$81.8894.73

«Мы готовимся»: в Госдуме сделали заявление о возможном ядерном ударе НАТО по РФ

Алиса Селезнёва

Россия может нанести превентивный удар в случае ядерной атаки НАТО, а также постоянно совершенствует средства противоракетной обороны. Об этом рассказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Мы готовимся»: в Госдуме сделали заявление о возможном ядерном ударе НАТО по РФ
© Global Look Press

По мнению парламентария, от Североатлантического альянса «можно ожидать чего угодно».

«Мы постоянно готовимся, каждый день совершенствуем свои вооруженные силы и средства противоракетной обороны, в том числе для нанесения удара. Если мы на 100% будем уверены, что Альянс будет наносить по нам ядерный удар, я думаю, мы можем сработать превентивно», — пояснил он.

Он посоветовал странам НАТО оценить риски, так как планы по нанесению ядерного удара по России «напоминают приготовления к смерти Европы».

«ЕС может превратиться в стеклообразную расплавленную массу. Пусть страны НАТО держатся аккуратно», — подчеркнул Колесник.

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о том, что государства-члены НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по территории России и «совершенно лицемерно использует мнимую российскую угрозу в качестве обоснования для своей враждебной политики».