Стратегическим провалом Дональда Трампа назвал войну США с Ираном историк-американист, депутат Госдумы Вячеслав Никонов (ЕР). Он выразил уверенность в том, что американского лидера «подставили под эту войну», причем Израиль выступает только в роли козла отпущения, а реальные кукловоды – глубинное государство.

Заявления о планах Ирана по созданию ядерного оружия являются ложью, уверен Вячеслав Никонов. Обвинения Тегерана в агрессивности также не соответствуют действительности. Парламентарий напомнил, что последний раз в истории Иран развязал агрессивную войну в 1826 году. Это произошло вскоре после восстания декабристов в России. Русско-персидская война продлилась два года и завершилась победой России.

- Трампа подставили под эту войну, причем не друзья а недруги. В качестве козла отпущения называют Израиль, но я уверен, что это американское глубинное государство. К сожалению, Трамп в эту ловушку попал, - констатировал Никонов и добавил, что захватить Иран с воздуха невозможно: по размерам эта страна сравнима с четырьмя территориями Украины.

Успех сухопутной операции Никонов также подверг сомнению. Помимо этого у США ограничены ресурсы, уверен депутат:

- Новейший современный авианосец Джеральд Форд «сначала не доплыл до места из-за прорыва канализации, а теперь возвращается домой из-за пожара в прачечной», - напомнил он.

По мнению Никонова, Трамп, лучшее что мы можем ожидать от США: именно он принял решение прекратить финансовую помощь и прямую отправку оружия Украине. Теперь же президент США «понимает, где он оказался, и пытается сделать обратный ход». Между тем, слова о Трампа о переговорам с Тегераном Никонов оценил как «игру на успокоение рынков».