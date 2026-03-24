Стало известно о смерти российского командира спустя полгода нахождения на СВО

Житель Волгоградской области подписал контракт и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, спустя полгода стало известно, что он не вернется с фронта. Его историю публикует V1.RU.

По данным издания, 40-летний боец с позывным Митяй был командиром штурмового отделения. Россиянин ушел на СВО в апреле 2025 года, а уже спустя несколько месяцев — в сентябре его близкие узнали, что мужчина ушел на боевое задание и не вернулся. Его не стало во время стрелкового боя с противником. Проститься с мужчиной близкие смогли только через полгода.

«Нам говорили, что папу не могут эвакуировать. И вот эти постоянные переживания, что там где-то папа лежит, и ничего неизвестно», — вспомнила дочь бойца.

О произошедшем она узнала от сожительницы отца. С ее слов, долгое время она не общалась с ним лично.

Ранее военкор Александр Симонов сообщил о смерти командира участвующего в СВО отряда добровольцев «Родня» Евгения Николаева. Он не выжил, пытаясь спасти подчиненного на славянском направлении.