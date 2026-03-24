Иран пригрозил ударить по израильским военным в Газе

Иранские военные могут атаковать израильских военнослужащих, которые находятся в секторе Газа, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану и Палестине. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

«В случае продолжения преступлений против гражданского населения Ливана и Палестины места сосредоточения сил противника в северной части оккупированной Палестины и в Газе окажутся под тяжелыми ракетными ударами и ударами беспилотников Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ситуация в переговорах между США и Ираном остается нестабильной, поэтому слухи о возможных встречах не должны восприниматься как достоверная информация до официального подтверждения. Она отметила, что это деликатные дипломатические обсуждения, и Вашингтон не будет вести переговоры через прессу.