В Израиле призвали забрать у соседней страны часть территории

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал перенести границу страны с Ливаном на фоне операций против группировки «Хезболла».
Его слова передает Times of Israel.
По словам министра, конфликт Израиля и Ливана должен завершиться «радикальными изменениями, выходящими за рамки разгрома» Хезболлы. Река Литани протекает примерно в 30 километрах к северу от существующей границы между странами.
