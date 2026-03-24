Зеленский предупредил о новых конфликтах с участием России

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с командой переговорщиков, которая проводила консультации с представителями американской администрации во Флориде. По его словам, ситуация осложняется из-за войны с Ираном. При этом он заявил, что Россия якобы готовится к новым конфликтам в ближайшие годы.

"Подробно обсудили итоги встреч в Америке. Команда доложила о том, что реально звучало во Флориде: акценты, возможности и сложности", - написал в Зеленский в своем Телеграм-канале, добавив, что прямо во время доклада в Киеве прозвучала воздушная тревога.

Он подчеркнул, что переговоры продолжают строиться вокруг предоставления Украине гарантий безопасности, так как "именно в безопасности ключ к миру".

Рассуждая о войне США и Израиля с Ираном, Зеленский отметил, что это "придает уверенности России". Кроме этого он написал странную фразу, что Россия "также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы". Никакой конкретики и фактов он при этом не привел.

В очередной раз Зеленский призвал к встрече на уровне лидеров, чтобы остановить "угрозу постоянной войны в разных географиях".

В конце встречи Зеленский поручил команде "максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными".